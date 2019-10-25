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3 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Zeytincik köyünde, 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyünde yaşayan Suna Pala, geçen 23 Ekim Çarşamba günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Zeytincik köyünde, 3 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyünde yaşayan Suna Pala, geçen 23 Ekim Çarşamba günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı.
Zeytincik köyü ve çevresinde başlatılan arama çalışmalarına; AFAD Arama Kurtarma 3 personel 1 kurtarma aracı, İl Jandarma Komutanlığı 10 personel 2 iz takip köpeği, 1 drone, 3 araç, UMKE 4 personel 1 araç ve vatandaşların katılımı ile aralıksız devam ediyor.

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