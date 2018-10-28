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3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler Köyü'nde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Terzioğlu (81), 3 gün sonra ormanlık alandaki barakada ölü bulundu.

3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler Köyü'nde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Terzioğlu (81), 3 gün sonra ormanlık alandaki barakada ölü bulundu.
Geçen Perşembe gününden beri kaybolan Mehmet Terzioğlu için jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı. Terzioğlu'nun çobanlık yaptığı ormanlık alanda arama yapan ekipler, bugüne kadar bir sonuç alamadı. Bir kişi, Hatipler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan bakarasında yaşlı erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber vermesi üzerine barakaya gelen jandarma, cesedin 3 gündür kayıp olan Mehmet Terzioğlu'na ait olduğunu tespit etti. Terzioğlu'nun kaybolduktan sonra yağmur ve soğuktan korumak için barakaya girmiş olabileceği tahmin edildi.Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Terzioğlu'nun cesedi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

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