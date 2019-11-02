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3 gündür kayıp olan yönetmen dere yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 21:17 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, 3 gündür kayıp olan yönetmen Mehmet Şafak Türkel (38), ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.
Burdur'da, çarşamba günü, yönetmen Mehmet Şafak Türkel’den haber alamayan ailesi durumu, polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Türkel’i arama çalışması başlatıldı. Aramalara devam eden polis, bugün saat 16.30 sıralarında, Burdur- Antalya yolundaki ormanlık alanda bulunan dere yatağında bir erkeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. Yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. İnceleme yapan ekipler, cesedin Mehmet Şafak Türkel'e ait olduğunu tespit etti. Türkel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Mehmet Şafak Türkel, 2001 yılından itibaren 20'den fazla dans filmi, kısa film ve belgesel film çekti. Yerli ve yabancı festivallere katılan ve ödüller alan Türkel, su seviyesi azalan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için hazırlanan Göle Yas (Song of the Lake) belgeselinin yönetmenliğini üstlenirken, Göle Hayat Derneği'nin de kurucu başkanı olarak görev aldı.

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3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber
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