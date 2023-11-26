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3 gündür kayıp olarak aranıyordu, başından vurulmuş halde bulundu!

26.11.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş (23), barakada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgi inceleme başlattı.

3 gündür kayıp olarak aranıyordu, başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, saat 00.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bulunan bir barakada meydana geldi. Barakadan yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi tespit ettiler. Yapılan incelemede, kişinin olay yerinde başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

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CANSIZ BEDEN FURKAN'A AİT ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin, 23 Kasım'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Furkan Kocabaş'a ait olduğu belirlendi.

Kocabaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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