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3 gündür kayıp Vesile bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Adana’da pazar günü evinden ayrıldıktan sonra bulunan Vesile Ergen adlı genç kız bulundu.

3 gündür kayıp Vesile bulundu

Adana’da pazar günü evinden ayrıldıktan sonra bulunan Vesile Ergen adlı genç kız bulundu. Kadın sığınma evine yerleştirilen genç kız, babasının kendisini darp ettiğini ileri sürdü, baba iddiaları yalanladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Vesile Ergen (20) pazar günü akşam üzeri evden çıkıp bir daha evine dönmedi. Bunun üzerine ailesi Şakirpaşa Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden sonra genç kızdan bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu gün sokaktan geçerken son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç kız dün akşam saatlerinde polis tarafından bulundu. Genç kızın polise verdiği ifadede babası Fikri Ergen’in kendisini darp ettiğini ileri sürerek, "Babam beni bazen sebepsiz yere döver. Bu nedenle evden kaçtım ve eve gitmek istemiyorum. Beni kadın sığınma evine yerleştirin" dediği öğrenildi.
Bu talep üzerine genç kız kadın sığınma evine yerleştirildi.
Baba Fikri Ergen ise kızını kesinlikle hiç dövmediğini bir süre önce bir ailenin oğluna kızını istediğini belirterek, "Biz kızımızın evlenmesini istemedik. Ancak kızım evlenmek istedi. Ailede bize ısrar etti ama biz kızımızı yine de vermedik. Bu nedenle kızımı kandırıp evden kaçmasına ve daha sonrada bana iftira atıp kadın sığınma evine yerleşmesine neden oldular. Ben kesinlikle kızımı hiç bir zaman dövmedim" dedi.

3 gündür kayıp Vesile bulundu

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