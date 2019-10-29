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3 gündür kayıptı, cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu.
26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı kişiler kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu.
Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, bugün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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