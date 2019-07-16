3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

Bu ay başlayan sezonun en hareketli günleri 13-15 Temmuz oldu. Bu üç günde Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 139 bin 251 gurbetçi giriş yaptı.

Bu tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu.

Sınır kapısına takviye olarak görevlendirilen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Şube Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule'de 10 peronda pasaport kontrolü ve araç tescil işlemleriyle giriş yapanların kayıtlarını gerçekleştiriyor. (AA)