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3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Edirne'deki sınır kapılarından 3 günde 140 bine yakın gurbetçi Türkiye'ye girdi. Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının sınır kapılarından girişleri sürüyor.

Bu ay başlayan sezonun en hareketli günleri 13-15 Temmuz oldu. Bu üç günde Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 139 bin 251 gurbetçi giriş yaptı.

Bu tarihlerde en çok giriş yapılan sınır kapısı ise 92 bin 859 yolcuyla Kapıkule oldu.

Sınır kapısına takviye olarak görevlendirilen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Şube Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule'de 10 peronda pasaport kontrolü ve araç tescil işlemleriyle giriş yapanların kayıtlarını gerçekleştiriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sınır

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