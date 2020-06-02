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  4. 3 günlük bebeği ölüme terk ettiler! O 'anne ve anneanne' tutuklandı

3 günlük bebeği ölüme terk ettiler! O 'anne ve anneanne' tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 19:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri dönüşüm alanının yanına bırakan anne ile anneanne ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

3 günlük bebeği ölüme terk ettiler! O 'anne ve anneanne' tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini geri dönüşüm alanının yanına bırakan anne ile anneanne ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayın kamuoyunda infial uyandırmasının ardından anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ GERİ DÖNÜŞÜM NOKTASINA BIRAKTILAR

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulunmuştu. Başlatılan çalışma ile 3 günlük bebeği sokağa bıraktığı tespit edilen anne ve anneannesi gözaltına alınmıştı.

İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan anne İ.Y. (25) ile anneanne A.T. olayın infial uyandırmasının ardından yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İmaret Mahallesi’ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirmişti. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T.’yi kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Olayın kamuoyunda infial uyandırmasının ardından anne ile anneanne ekipler tarafından yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Bebek ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı. (İHA)

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