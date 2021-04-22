3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 23 Nisan'da sokak yasağı var mı? 

23, 24 ve 25 Nisan’da toplamda 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, bakkal, market gibi işletmeler, belirtilen saatlerde açık olacak.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmî tatil olmasından ötürü bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlıyor.

Cuma, cumartesi, pazar günlerini içine alacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek.

Daha evvel genelge ile paylaşılan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli sayılacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatlerinde açık olan kasap, manav, bakkal, market ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TCMB), Birinci Meclis ve Anıtkabir’de yapılacak tören ve kutlamalar haricinde tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.