3 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 23 Nisan'da sokak yasağı var mı? 

23, 24 ve 25 Nisan’da toplamda 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, bakkal, market gibi işletmeler, belirtilen saatlerde açık olacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmî tatil olmasından ötürü bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlıyor.
Cuma, cumartesi, pazar günlerini içine alacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek.
Daha evvel genelge ile paylaşılan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli sayılacak.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatlerinde açık olan kasap, manav, bakkal, market ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TCMB), Birinci Meclis ve Anıtkabir’de yapılacak tören ve kutlamalar haricinde tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.
Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak suretiyle ses, araç konvoyları, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olanlar da tören ve kutlama programları zamanıyla sınırlı olmak suretiyle sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.
Bu esaslar kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın arkasından açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller haricinde şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek. Bir zaman evvel ara verilen 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını tekrardan getiriyoruz.
FIRINLAR AÇIK OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Ramazan ayı boyunca iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi için fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sona erdirilecek ve iftar saatine kadar yalnızca satış yapılabilecek. İftarın ardından fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.