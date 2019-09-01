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3 günlük tatil, TEM’de trafiği durma noktasına getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüşe geçmesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüşe geçmesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini hafta sonu tatili ile birleşmesini fırsat bulan vatandaşlar, 3 günlük tatil için İstanbul’dan ayrıldı. Tatilcilerin tekrar dönüşe geçmesi ve diğer araçların da eklenmesi ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu. Akşam 17.00 itibari ile başlayan yoğunluk nedeni ile TEM Otoyolu İzmit, Kartepe ve Dilovası geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise D100 Karayolu’na yöneldi. Tatilcilerin TEM’de oluşturduğu araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bırakması bekleniyor.

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