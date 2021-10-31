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3 günlük tatilde Kapadokya'daki otellerde boş yer kalmadı

31.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer alan Kapadokya'da, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç günlük tatilde de doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

3 günlük tatilde Kapadokya'daki otellerde boş yer kalmadı

Cumhuriyet’in 98’inci yılının kutlandığı 29 Ekim haftası turizmcilerin ve yerel esnafın yüzünü güldürdü. Üç günlük tatili fırsat bilen yerli turistler otelleri doldurdu. Kültür turlarının öne çıktığı bu dönemde Kapadokya bölgesini tercih eden yerli turistler konaklama yeri bulmakta zorlandı. Bayrama özel tur düzenleyen operatörler yoğun talep alırken, Kapadokya otelleri doldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde baba, anne ve çocuk olarak tanımlanan birbirine bitişik üç peribacasından oluşan Üç Güzeller, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ekim ayı doluluk ortalaması yüzde 70’lere çıkarken, 29 Ekim haftası içinde otellerin doluluk oranları da yüzde yüze ulaştı. Doluluklar, özellikle iki yıldır zor dönem geçiren esnafın işlerini de hareketlendirdi.

"BÜTÇEMİZE GÖRE OTEL BULMAKTA ZORLANDIK"

Kapadokya bölgesine ilk defa geldiğini belirten vatandaşlar, “Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek hafta sonu Kapadokya'ya geldik. Erken rezervasyon yaptırmadığımız için bütçemize göre otel bulmakta zorlandık. Her şeye rağmen Kapadokya mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yer. İlk fırsatta tekrar gelmeye çalışacağız” dediler.

Otel işletmecisi Musa Ertaş, pandemi nedeniyle turizm sektörünün çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Ertaş, “Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüz oldu. Birçok misafirimizi ağırlayamadık. Bölgede yaklaşık 31 bin yatak kapasitesi var. Bu da gösteriyor ki bu hafta sonu yaklaşık 31 bin kişi Kapadokya'da konakladı. Yer bulamayan ve günü birlik gelip giden misafirlerimizin sayısını da eklersek bu rakam 40 bini buluyor. Kapadokya bölgesini böyle özel günlerde gezmek ve konaklamak isteyen misafirlerimiz için erken rezervasyon yaptırmaları çok önemli” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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