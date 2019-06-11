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3 günlükken ameliyatla kavun büyüklüğündeki tümörden kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı Vedat Sabiha Karadağ çiftinin bebekleri kuyruk sokumunda bir tümör ile dünyaya geldi.

3 günlükken ameliyatla kavun büyüklüğündeki tümörden kurtuldu

Diyarbakırlı Vedat Sabiha Karadağ çiftinin bebekleri kuyruk sokumunda bir tümör ile dünyaya geldi. Kavun büyüklüğündeki tümörün, Memorial Dicle Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla alınmasının ardından bebek sağlığına kavuştu.
Diyarbakır’da yaşayan Vedat ve Sabiha Karadağ Çifti, anne-baba olma heyecanıyla dünyaya gelecek bebeklerinin hayalini kurarken, 39. haftada 2 bin 800 gram olarak dünyaya Nofa bebeğin sağlık sorunu nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Kuyruk sokumunda bir kitle ile doğan Nofa bebek, acil olarak Memorial Dicle Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı’nın yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından, tıpta “sakrokoksigeal teratom” adı verilen 10 santimetrelik bir kavun büyüklüğünde bir tümörün varlığı doğrulandı.
Nofa Bebek, henüz 3 günlükken başarılı bir operasyonla kuyruk sokumuna yerleşmiş olan tümörden kurtuldu. 2 saat süren ameliyattan sonra yenidoğan yoğun bakım süreci başlayan bebek, yaşam destek tedavisi devam eden 21 günün sonunda sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine kavuştu.

“Her 35- 40 bin bebekte görülebiliyor”
Yeni doğan bebeklerin ortalama 35-40 bininde bu tür tümörlerin görülebildiğini belirten Op. Dr. Kamacı, “Kız çocuklarında erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla ortaya çıkabilir ve genelde anne karnındayken perinatal uzmanları tarafından fark edilebilir. Erken tanının önemli olduğu bu tümörlerin varlığında, hasta vakit kaybetmeden ameliyatla alınmalıdır. Tedavinin gecikmesi durumunda, özellikle erkek çocuklarda bu oluşumlar kötü huylu yapılara dönüşebilir. Cerrahinin, deneyimli çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılmasının yanı sıra yenidoğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane ortamı da çok önemlidir. Nofa bebeğin şansızlığı anne karnında tümörün fark edilememiş, şanslı tarafı ise doğumdan hemen sonra fark edilmiş olmasıydı. Böylelikle bize yönlendirilen hastayı, tüm muayene ve tetkiklerinin ardından ameliyata aldık. Ameliyattan sonra patolojiye gönderdiğimiz tümörün iyi huylu çıkması da bizi ayrıca sevindirdi. Erkenden fark edilmemiş, tedavi için zaman kaybedilmiş olsaydı bu tümörün de kötü huyluya dönüşme ihtimali vardı” dedi.

“Yaşadığımız büyük şok mutlulukla sonuçlandı”
Bebeklerini mutlulukla kucaklarına alan Karadağ çifti ise, “Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz çok korkmuştuk. Ameliyattan sonra yoğun bakım tedavisi ve temiz çıkan patoloji raporu sonrası ona sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayat mücadelesini kazanıp bizlere rahat bir nefes aldıran bebeğimize Nofa adını koyduk. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan doktorumuza minnettarız” diye konuştu.

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