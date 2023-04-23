3 hafta kala Muharrem İnce için çağrısı! 'Değmez' diyerek açıkladı: Bir fotoğraf, pusulayı musulayı yıkar

Eski CHP Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, "Semra Topçu ile Haftanın Panoraması"na katıldı. Karayalçın, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLİR Mİ?

Seçimlere 21 gün gibi bir süre kalmasına rağmen Karayalçın; Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilerek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi gerektiğini söyledi.

"İnce'yi dışarda bırakıp risk almaya değer mi?” sorusuna “Risk almaya değmez, bunu çözmemiz lazım" yanıtını veren Karayalçın, iki taraf arasında aşılamayacak bir sorun olmadığını savundu.

"KOL KOLA GİRMİŞ BİR FOTOĞRAF, PUSLAYI MUSULAYI YIKAR"

Seçim için pusulaların basılmış olmasının hiç bir öneminin olmadığını savunan Karayalçın "Hiç önemi yok, bir kol kola girmiş bir fotoğraf, el ele tutmuş bir fotoğraf pusulayı musulayı yıkar geçer. Hiç önemi yok bence." diye konuştu.

"3 HAFTA VAR DİYORUZ, ÇOK 24 SAATİMİZ VAR"

Hiçbir şey için geç olmadığının altını çizen Karayalçın "Siyasette 24 saat uzun, bakın 3 hafta var diyoruz, çok 24 saatimiz var." diye konuştu.