HABER

3 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

3 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat!

İSTANBUL, (DHA)- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, “Öksürük bazen çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Öksürük şikâyeti 3 haftadan fazla devam ediyorsa, yaşam kalitesini bozuyorsa muhakkak bir uzmana başvurulmalıdır” dedi.

Öksürüğün vücudun savunma refleksi olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, “Öksürük üç haftadan uzun sürüp, kronikleşiyorsa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların ilk semptomu olabilir. Genellikle sigara, nargile gibi tütün ürünü kullanan, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlar öksürüğü bu sebeplere bağlayarak doktora gitmeyebiliyor ve bu durum tanıda gecikmelere neden oluyor. Kesinlikle geçmeyen, inatçı öksürük şikayetiniz varsa bir uzmanın kapısını çalmakta fayda var” dedi.

TANSİYON İLAÇLARININ YAN ETKİLERİNE DİKKAT!

Tansiyon ilaçlarının yan etki yaparak öksürüğe neden oluğunu ve ilacı kullanmaya devam ettikçe öksürüğün de orantılı olarak devam ettiğini ifade eden Mammadova, "Tansiyon ve çarpıntı için kullanılan ilaçlar tekrarlayan kuru öksürüğe neden olabilir. Gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde herhangi bir bulguya rastlanmazsa, hastanın düzenli kullandığı ilaçların yan etkilerine bakarak, ilacı değiştirmekte fayda var" dedi.

“ÖKSÜRÜK HASTALIK DEĞİL BELİRTİDİR”

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra sigara içmeyen hastalarda öksürüğün üç hafta, sigara içen hastalarda ise sekiz haftaya kadar uzaya bildiğini söyleyen Mammadova, “ Öksürük yapabilecek tüm nedenler tek tek araştırılmalıdır. Öksürüğün şiddeti, karakteri, kuru veya balgamlı olması, gece veya gündüz artış göstermesi, enfeksiyon varsa sonrasında artış ya da azalma olup olmaması, mevsim ve çevresel faktörlerle olan ilişkisi, eşlik eden diğer şikayetlerin olup olmaması araştırılmalıdır” dedi.

"REFLÜ DE ÖKSÜRÜĞE NEDEN OLABİLİR"

Uzun süren ve rahatsız edici öksürüğün astım, üst solunum yolu problemleri, geniz akıntısı ve KOAH gibi hastalıkların habercisi olduğunu söyleyen Dr. Mammadova, reflünün de öksürüğe neden olabileceğini ve geç teşhis edildiğini ekleyerek şunları söyledi:

“Reflüye bağlı olarak artan öksürük şikâyetine sebep olan etmenler, hastaya yöneltilen sorularla ve yapılan tetkiklerle, daha hızlı çözüme kavuşur. Özellikle yatarken mide asidinin geriye kaçmasına bağlı olarak öksürük artar. Bu hastalarda midede yanma, ekşime meydana gelir. Unutmayın her hastalığın bir nedeni vardır. Öksürük de hastalık değil belirtidir.”

Klima ve kaloriferlerin de havayı kurutmasıyla öksürüğe sebep olmasını yorumlayan Mammadova şu tavsiyelerde bulundu:

"Kuru hava ortamı, kronik gıcık halinde öksürüğe sebep olabilir. Bunu önlemek için odada bulunan kaloriferlerin üzerine, bir kabın içinde su koyarak ya da oda nemlendirici cihazlar kullanılabilinir”

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Erkeklerde meme büyümesine dikkatErkeklerde meme büyümesine dikkat
Uykuya dalarken düşme hissine dikkatUykuya dalarken düşme hissine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.