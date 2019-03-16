3 haftadan fazla süren öksürüğe dikkat!

Tansiyon ilaçlarının yan etki yaparak öksürüğe neden oluğunu ve ilacı kullanmaya devam ettikçe öksürüğün de orantılı olarak devam ettiğini ifade eden Mammadova, "Tansiyon ve çarpıntı için kullanılan ilaçlar tekrarlayan kuru öksürüğe neden olabilir. Gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde herhangi bir bulguya rastlanmazsa, hastanın düzenli kullandığı ilaçların yan etkilerine bakarak, ilacı değiştirmekte fayda var" dedi.

Öksürüğün vücudun savunma refleksi olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hicran Mammadova, “Öksürük üç haftadan uzun sürüp, kronikleşiyorsa mutlaka altta yatan hastalık araştırılmalıdır. Bazen öksürük kanser gibi çok ciddi hastalıkların ilk semptomu olabilir. Genellikle sigara, nargile gibi tütün ürünü kullanan, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlar öksürüğü bu sebeplere bağlayarak doktora gitmeyebiliyor ve bu durum tanıda gecikmelere neden oluyor. Kesinlikle geçmeyen, inatçı öksürük şikayetiniz varsa bir uzmanın kapısını çalmakta fayda var” dedi.

“ÖKSÜRÜK HASTALIK DEĞİL BELİRTİDİR”

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra sigara içmeyen hastalarda öksürüğün üç hafta, sigara içen hastalarda ise sekiz haftaya kadar uzaya bildiğini söyleyen Mammadova, “ Öksürük yapabilecek tüm nedenler tek tek araştırılmalıdır. Öksürüğün şiddeti, karakteri, kuru veya balgamlı olması, gece veya gündüz artış göstermesi, enfeksiyon varsa sonrasında artış ya da azalma olup olmaması, mevsim ve çevresel faktörlerle olan ilişkisi, eşlik eden diğer şikayetlerin olup olmaması araştırılmalıdır” dedi.

"REFLÜ DE ÖKSÜRÜĞE NEDEN OLABİLİR"

Uzun süren ve rahatsız edici öksürüğün astım, üst solunum yolu problemleri, geniz akıntısı ve KOAH gibi hastalıkların habercisi olduğunu söyleyen Dr. Mammadova, reflünün de öksürüğe neden olabileceğini ve geç teşhis edildiğini ekleyerek şunları söyledi:

“Reflüye bağlı olarak artan öksürük şikâyetine sebep olan etmenler, hastaya yöneltilen sorularla ve yapılan tetkiklerle, daha hızlı çözüme kavuşur. Özellikle yatarken mide asidinin geriye kaçmasına bağlı olarak öksürük artar. Bu hastalarda midede yanma, ekşime meydana gelir. Unutmayın her hastalığın bir nedeni vardır. Öksürük de hastalık değil belirtidir.”

Klima ve kaloriferlerin de havayı kurutmasıyla öksürüğe sebep olmasını yorumlayan Mammadova şu tavsiyelerde bulundu:

"Kuru hava ortamı, kronik gıcık halinde öksürüğe sebep olabilir. Bunu önlemek için odada bulunan kaloriferlerin üzerine, bir kabın içinde su koyarak ya da oda nemlendirici cihazlar kullanılabilinir”

