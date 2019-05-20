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3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 01:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ÇANAKKALE 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 3 haftalık asker Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber, Kaman'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan anne ve babasına askeri heyet tarafından verildi.
Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında rahatsızlanarak Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acemi birliğini tamamlanmasına 1 hafta kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşan annesi Nazife ve babası Ahmet Kama'ya Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersin Ağça tarafından verildi.
Oğullarının acı haberi sonrasında fenalaşan Nazife ve Ahmet Kama çifti, hazırda bekletilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müdahaleleri yapılan acılı çift, ambulansla tekrar evlerine getirildi. Oğluyla önceki gün görüştüğünü anlatan baba Ahmet Kama, kendisine aile mezarlığına gidip, otları temizlediğini anlattığını söyledi. Hayatını kaybeden Er Oğuzhan Kama'nın cenazesinin yarın yapılacak cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi.

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