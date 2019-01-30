3 hamile yankesici kardeş son işlerinde yakayı ele verdi

İstanbul’da lüks alışveriş merkezlerine dadanarak yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı. Yakalanacaklarını anlayan kardeşlerin çaldıkları telefonu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın çantasına atmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık günü Mısır uyruklu Fatma K. isimli turistin çantasını çaldırdığını ihbar etmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler üç kadının xray cihazına konan çantayı bir anlık boşluktan istifade ederek çalarak kayıplara karıştıkları görüldü. Bunun üzerine çalışmalara başlayan kadınların ilk olarak kimlik bilgileri tespit edildi. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelileri takip etmeye başladı. Takip sırasında şüphelilerin Başakşehir’de bulunan lüks bir alışveriş merkezine gittiğini gören ekipler suçüstü yapmak için uygun anı bekledi. Şüpheliler alışveriş merkezinde bulunan bir mağazaya girerek giyinme kabinlerinde bulunan bir çantayı alarak uzaklaşmaya başladı. Bunu gören ekipler şüphelileri alışveriş merkezinin ortasında durdurdu. Gözaltına alınacaklarını fark eden şüphelilerden biri çaldıkları çanta içerisinde çıkan cep telefonunu bir başka vatandaşın poşetine atmaya çalıştıkları esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerde şüphelilerden Asrın G.’nin 41, Asya T.’nin 12, Hasret T.’nin ise 23 benzer suçtan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin hamileliklerini kullanarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.