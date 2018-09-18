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3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, '3. havalimanının açılışının 29 Ekim'e yetişmeyeceği iddialarına yanıt verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır" ifadeleri yer aldı. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemleriyle ilgili ise 'Sorunların giderilmesi için talimat verilmiştir' denildi.

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı, 3. havalimanındaki işçi eylemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir" denildi. Öte ayndan 3. havalimanının açılışının 29 Ekim'e yetişmeyeceği yönündeki iddialara yanıt veren Bakanlık, "Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır." ifadelerini kullandı.

"3. Havalimanı'nda yaşanan olaylar ve gelinen nokta ile ilgili kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur" ifadeleriyle başlayan açıklama şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi olan ve dünyanın gıpta ile izlediği 3.Havalimanı inşaatında yaşanan işçi olayları Bakanlığımız tarafından da titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Temeli atılırken “Bu havalimanını yapamayacaklar", daha sonra da Gezi eylemlerinde “Havalimanı inşaatını durdurun, yapmaktan vazgeçin" denildi. Bugün ise açılışına sayılı günler kala aynı çevreler "havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar" iddiası ile milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu bozma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. İsmi ne olacak ile başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir.

Yaşanan bu durum, sadece Türkiye'nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye'nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 Günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır. Söz konusu olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren İGA'nın tüm yönetim kademesi tarafından, iddia edilen sorunların araştırılması ve varsa bir sorun çözümü için çok yoğun bir mesai harcanmıştır.

"SORUNLARIN GİDERİLMESİ İLE İLGİLİ KENDİLERİNE DE TALİMAT VERMİŞTİR"

İGA yönetimi; sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla hızlıca bir araya gelmiş; yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır. Bu görüşmenin ardından İGA ivedilikle bünyesindeki taşeron (500'e yakın firma) firma patronlarıyla bir araya gelmiş ve sorunların giderilmesi ile ilgili kendilerine de talimat vermiştir.

Dört yılı aşkın bir süredir havalimanı şantiyesinde çalışmalar devam etmektedir. Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna sahiptir.

Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden, sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarı ile sürdürmektedir.

"BAKANLIĞIMIZ DA ÇALIŞMA VE DENETİMLERİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan, mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemekler, işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemeler yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir. Ancak bir eksiklik olmaması amacıyla Bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin de diğer sosyal yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir.

Servis konusu ile ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme alanları oluşturulacaktır.

Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir. (DHA)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. havalimanı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Abdülhamit Havaalanı vatana millete hayırlı olsun Çapulcu taifesi işçi eylemi için çok geç kaldı geçmiş olsun :)
Ne Chp imiş arkadaş ayağınız kayıp düşse Chp diyorsunuz yediniz bitirdiniz güzelim memleketimizi hala pişkinlik peşindesiniz bırakın artık halka maval okumayı para harcıyacağız diye evden çıkamıyoruz.
almanya açılmasını istemiyor işcileri lışkırtıyor aynı şeyi altın çıkarmadada yaptılar
açılmasa daha iyi zaten atatürk havaalanının taşınmasını istemiyor millet
nerede denetim kardeşim heer heee bizde yedik insanlar ne hallerde çalışıyor yaşamayan anlamaz....
Konuyu kimse saptırmasın..kimsenin havalimanı açılışını engelleme gibi bir derdi yok..İşçiler sadece insanca çalışma okulları istiyor..
ülkenin menfaatinin haricinde kim ne iş yapıyorsa altından chp ve hdp çıkıyor
ATATÜRK olsun havalimanının ismi. olmaması için herşeyi yapıyorlar
Durmak yok yola devam
Ye kürküm ye saltanatı devam ettikçe emekçiyi ezmeye devam ettikçe bu ülke düzelmez
3.havaalani arazisi 22 milyar euroya satilmistir kimlere satilmistir 3. Havaalani ve 3. Kopru kimlerindir??? TÜRK devletinin gucu yokmudur hep is yapiyoz ayagina peskes cekilmektedir seka tekel petkim seker elektirik santralleri cay isletmeleri v.s v.s kimlere peskes cekilmis katara 500 milyon dolarlik ingiliz ucagina karsi nere peşkeş cekilmistir
Milletinizin miralini Havalimanınin açilmamamsi değil. orda calişanlarin zor koşullarıdır. Zaten AHL çok yeni ve cok moderndi biraz kapasitesi arttilmasi yeterdi etrafinda çook bos yerlerde var. Bir söz vardır. ""Evimizi desinler yıkacak"" Devletin Milletin kaynaklarıni oraya gömdünüz.
Zaten ucak indirip acmadiniz mi secimden once sen ne sayikliyon?
Doğru yetişmeyecek
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