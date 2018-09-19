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3. Havalimanı eyleminde son dakika gelişmesi: 24 kişi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

3. Havalimanı eyleminde gözaltına alınan 401 işçiden aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 24 kişi tutuklanırken, 14 işçi içinse adli kontrol uygulamasına karar verildi.

29 Ekim’de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul'un 3. havalimanındaki inşaatta 14 Eylül sabahı işçiler kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem başlatmış, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı. Bu işçilerden 24’ü hakkında tutuklama kararı çıktı. 14 işçi için ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

Tutuklanan işçilerin isimleri şöyle; Akif Altınışık, Anıl Deniz Gider, Bilal Topcu, Birkan Topcu, Cihan Sarıbulak, Deniz Aslan, Fatih Mukan, Ferhat Uyar, Hasan Çetin, İlker Kurt, Mehmet Celal Demir, Muhammet Yiğen, Murat Altuntaş, Musa Karakuş, Mustafa Atay, Özkan Özkanlı, Ramazan Gözel, Rıdvan Günül, Selami Sarıbuğa, Servet Gözel, Teyip Kırğın, Uğur Karadaş, Yunus Özgün ve Yusuf Yılmaz.

3. HAVALİMANI'NDA NE OLMUŞTU?

29 Ekim’de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul'un 3. havalimanındaki inşaatta 14 Eylül sabahı işçiler kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem başlatmış, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 401 işçi gözaltına alınmıştı.

Eylemin ilk günü işçiler, işveren şirketten taleplerini şu şekilde sıralamışlardı:

1- Eyleme katılan arkadaşlar işten çıkarılmayacaktır.
2- Habersiz işten atılmalanın işe iadesi sağlanacaktır.
3- Servis sorunu çözülecektir.
4- Yatakhaneler ve lavabo banyo temizliklerinin düzenli yapılması, tahta kurusu sorunun çözülmesi sağlanacaktır.
5- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi sağlanacaktır.
6- Maaşların tamamının hesaba yatırılması elden maaş ödenmemesi sağlanacaktır.
7- Geçmişe dönük ödenmeyen maaşların ödenmesi sağlanacaktır.
8- İşçilerin ve formenlerin aynı yemahkande yemek yemesi sağlanacaktır.
9-Aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için söz verilecektir.
10- Basın huzurunda maddelerin okunacaktır.
11 İş cinayetlerinin çözülmesi sağlanacaktır.
12 6 aydır maaş alamayanlara maaşlarının ödenmesi sağlanacaktır.
13 Yemek ve bayram ikramiyesi verilecektir.
14 Mağduriyet yaratan bir şefin işten atılması sağlanacaktır.
15 İşçi kıyafetlerinin verilmesi sağlanacaktır.

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3. havalimanı 3. havalimanı inşaatı tutuklama kararı işçi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Maaşlarını alamadıkları ve kötü şartlar için protesto yapıyorlar. Sonra tutuklanıyorlar. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir.!!!
eee bunlarda böyle .yarında fetocü diye haber yapar atv ohh mis gibi.
bu ülkeye kim neden yatırım yapsın. sadece hak aradığın için terörist ilan edilip tutuklanabilirsin hem de terör örgütüne her istediğini verip af dileyerek kurtulan birinin yönetiminde
özgürlükler ülkesi !!!!
Neeeeeeeee ben şokkkk.her baş kaldırana böyle olsa ne iyi mesela devlet malına zarar veren taş atan vs vs
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