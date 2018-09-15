3. havalimanı inşaatına baskın: Yüzlerce işçi gözaltında

İnşaat-İş Sendikası 600'e yakın işçinin gözaltına alındığını duyurdu.İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatında çalışan ve kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilere Cumartesi sabaha karşı operasyon düzenlendi. İşçilerin eylemini örgütleyen İnşaat-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 600'e yakın işçi gözaltına alındı. Sendika Genel Sekreteri Yusuf Özgür ile sendika yöneticileri Uğur Karadaş, Özkan Özkanlı ve Deniz Gider'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

İnşaat-İş Sendikası Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda jandarmanın sabaha karşı işçilerin kaldığı koğuşların kapılarını kırarak içeri girdiği ve ellerindeki isim listesine göre arama yaptığını kaydetti.

İşçilerin kaldığı kampın etrafına jandarma ve polis barikatları kurulduğu olası bir eyleme karşı tazyikli su sıkan araçların da hazır bekletildiği belirtildi.

Sendika, gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması talebiyle Cumartesi akşamı Ankara ve İstanbul Kadıköy'de protesto eylemi düzenleneceğini duyurdu.