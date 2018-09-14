3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

15 MADDELİK TALEP KABUL EDİLDİ

Eylemin büyümesinin ardından havalimanı yönetimi, işçi temsilcileriyle görüşmek istedi. Şirket yöneticileri, işçilerin kendilerine sunulan 15 maddelik taleplerin tümünü kabul etti.

İşçilerin şirket yönetimine ilettiği talepler şöyle:

— Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.

— Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek.

— Servis sorunu çözülecek.

— Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek.

— Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek.

— Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak.