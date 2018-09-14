3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

JANDARMA'DAN MÜDAHALE
Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
BAZI İŞÇİLER YARALANDI
Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.
ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET VE TOMA TAKVİYESİ
Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.
İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor. (DHA)
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Sanat okulunda büyük skandal!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi
AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 34 yorum