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3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale etti. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.

  1. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı.

JANDARMA'DAN MÜDAHALE

Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

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BAZI İŞÇİLER YARALANDI

Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET VE TOMA TAKVİYESİ

Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

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İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor. (DHA)

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3. havalimanı 3. havalimanı inşaatı işçi eylem Jandarma polis

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Köleler baş kaldırmış ! Siz bunu onlarca arkadaşınız iş kazasında öldüğünde yapacaktınız .
İŞÇİNİN EYLEM YAPMA HAKKI YOKMU
ayaklarına zincir bağlayıp köle gibi çalıştırsınlar çalışmayan kırbaçlansın
3 yıldır emek veriyorlar durduk yere yapmazlar paralarını vermiyorlardır.. ki bu daha 1. etap..
Ne güzel demokrasi .
HAVAALANININ AÇILMASINA YAKIN PROVAKATÖRLER İŞBAŞINDA İŞ KOŞULLARI , İŞ KANUNUNDA VE SÖZLEŞMEDE ŞARTLAR AÇIKCA YAZILIR ŞİMDİMİ AKLINIZA GELDİ
isiniz var maasiniz var daha ne istiyonuz. anarsiklik yapmayin
rantcı köpeklerin isciye verdiği değer bu
Karıştırın bakalım ortalığı bu 29 Ekime yetişmesin kavgasıdır bunca yıl oldu eylem yapmadınız da bu gün mü aklınız başınıza geldi vatan hainleri
bu serefsizler isciye ciftciye acimaz. bunlarin gucu garibana yeter. lobi mobi bahane.
neden bu ülkede hakkını kimse arıyamıyor hak sahibi olmak için illada suriyelimi olmak gerekiyor
vay be...ulan ne zaman bir jandarma bir sivil vatandaşa şiddet uygulamış tarihte...yeminle akepe tarih yaziyor
Biz asgari ücretle çalışıyoruz, siz ne istiyorsunuz?
Nerde bir baş kaldırma bir isyan varsa biber gazı sıkarak müdahale etmek adamlık mıdır? Bi dinle dertleri neymiş neden onca insan orda eylem yapıyor? Olumsuz giden bir şey var ki düzelmesini istiyorlar. Neden biber gazı çözüm bu mu?
Çalışma koşulları yeni mi bozulmuş? Kaç senedir sorunsuz çalışırlarken, işin sonu gelip açılış tarihi yaklaşınca çalışma koşullarını protesto edecekleri mi tutmuş?
orası çok kötü diyorlar
bugun babalara gaz sıkarsan yarın cocuk evde eyleme başladımı biber gazıda fayda etmez önlem almak lazım iyleştirme iyleştirme şart
kriz geliyor çok yakın
Çok daha fazlasını hak ediyorlar çünkü,Bu dikta rejiminin kabul edşlmesi dahil akp nin oy tananı bunlar.Fakat daha durun siz.Haklarınız nşrer bşrer gasp edildikçe hak aramaya kalkarsanız başınıza geleceklere bunlar rahmet okutacak , Hak ettiğiniz rejimş seçtiniz şimdi kazığın ucu bunlar daha.
Ahaa canınıza mı susadınız. Sabah ne içtiniz. Allah sonunuzu hayretsin.
vay be heryer güllük gülistanlık
Koşullar değil Ödeme yapmamışlardır.
polisin işini jandarma yapar olmuş yazıklar olsun asker devlettik polis devlet olduk :(
ikinci gezi olayları patlak vermiştir inşallah uzun sürmez
Bak yaa. bu zamanda iş buşmuş şartlarını beğenmiyor. işte avrupa bu yüzden bizi kıskanıyor.
İleri Demokrasilerde olur böyle şeyler
hak ararsan biber gazı tayzikli su yersin
vay be burayada saldırdılar
Bunlar bir takım uydurma laflardır :D
iscisin sen işçi kal. burası türkiye adeltin en son işlediği ve insanlarin haklarini aldığı yerdir.
işçiler her zaman suçludur ülkede işveren haklı paran varsa gücün var
ZORLA İNSAN ÇALIŞTIRILMAZ
ulan bir işinizde vatandaşa eziyet olmasın bir faaliyettiniz bir projeniz de vatandaşın iyiliği için olsun doymadınızki doyurasınız yazık canım ülkeme UYKUN BATSIN TÜRKİYE
bu bir isyan girişimidir anlaşmalı oldukları şirket değiştirilmesini tavsiye ediyorum
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