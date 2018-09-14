3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı.

JANDARMA'DAN MÜDAHALE

Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

BAZI İŞÇİLER YARALANDI

Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA ÇEVİK KUVVET VE TOMA TAKVİYESİ

Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor. (DHA)

