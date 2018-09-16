3. Havalimanı kamp bölgesinde gözaltına alınan işçilerden '160'ı serbest bırakıldı'

İşçiler eylemlerine Cuma günü başladı. Cuma akşam saatlerinde güvenlik güçleri işçilere biber gazı ile müdahale etti, Cumartesi günü sabaha karşı yapılan operasyonda da çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Kadıköy'de de Cumartesi akşamı, işçilere destek amacıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Kadıköy'de toplanan kalabalığa müdahale eden polis en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

Açıklama, DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yapıldı. Mesajda, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" dendi.

Birçok işçinin sağanak yağmur altında beklemek ve işe ıslak kıyafetelerle başlamak zorunda kalmasının eylemlerin tetikleyicisi olduğu kaydediliyor.

Buna göre, kamp alanı ile inşaat alanı arasındaki mesafe servislerle katediliyor. Ancak servis sayısının azlığı nedeniyle duraklarda 1 saate varan bekleme süreleri yaşandığı ifade ediliyor.

İstanbul Yeni Havalimanı adına yapılan açıklamada, "gerekli tedbirlerin en kısa sürede alınacağı" ifade edilmişti.

Cuma günü yapılan polis ve jandarma mücadahelesinden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralanmış bazıları da gazdan etkilenmişti.

Yaklaşık 15 bin işçinin kaldığı kamp bölgesine yapılan baskınla ilgili Cumartesi günü BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan, gözaltıların "saat 02:30 sıralarında gerçekleştiğini" açıkladı.

Barınma ve iş güvenliği sıkıntıları nedeniyle daha önce de tepkilerini dile getiren işçilerin Cuma günü düzenlediği eylemin bugüne kadar gerçekleşen en büyük protesto olduğu belirtiliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1040998701576204291

Sosyal medyada farklı paylaşımlar

Cuma günü başlayan eylemler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arasında da en çok paylaşım yapılan başlıklar arasında.

#KöleDeğiliz etiketi atlında yapılan paylaşımlarla havalimanı işçilerine destek mesajları veriliyor. Bu etiket Cumartesi günü Türkiye trend topic listesinin en üst sırasında yer aldı.

https://twitter.com/insaatsendika/status/1040867479789207554

İşçi eyleminini sosyal medyada protesto etmek amacıyla ise #havalimanindaihaneteylemi etiketi altında paylaşımlar yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şubat 2018'de yaptığı açıklama ile inşaat sırasında 27 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, yaşanan ölümlerle ilgili "sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Açıklama, inşaat sırasında 400 işçinin hayatını kaybettiği ve işçilerin ailelerine para verilerek bu ölümlerin gizlendiği iddiası sonrası yapılmıştı

