3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu (Arşiv)

Gökhan ARTAN / İSTANBUL, (DHA) İLK etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak. Açılışı için artık geri sayımın başladığı dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de faaliyete girecek. Açıldığında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti de verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Eylül tarihinde yapacağı ihaleyi kazanacak olan işletme, 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle İstanbul Yeni Havalimanı arasında taşımacılık yapacak.İstanbul'un birçok noktasından İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşılabilecek. Metro bağlantılarına da otobüs seferleri konuluyor. EN PAHALI VE EN UZAK HAT PENDİK İLÇESİNDEN OLACAK Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek.Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak. Otobüs hatlarının detayları ise şöyle; Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı 1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç 2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç 3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç 4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç 5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç 6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç 7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç 8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç 9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç 10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç 11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç 12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç 13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç 14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç 15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç 16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç 17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç 18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç 100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak. KAMERA KAYIT CİHAZI DA OLACAK Araçlarda kameralar da yer alacak. Şoförün rahatça ulaşabileceği bir yerde çek-bas özellikli acil durum butonu bulunacak ve bu butona basıldığında alarm ve anlık kamera görüntüsü Kontrol Merkezi'ne gönderilecek.Şöfor üstü kameralarda ses kayıt özelliği olacak.Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek.Araçlarda ücret toplama sistemi olacak.Her yolcu koltuğunda multimedia(MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak. İHALEYİ ALAN NASIL ÖDEME YAPACAK Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. KURALLARA UYMADIĞINDA YAPTIRIMLAR OLACAK İhaleyi alacak işletme kurallara uymaması halinde yaptırımlar uygulanacak.Onlardan bazıları ise şöyle;Yolcular tarafından unutulan veya kendisine teslim edilen her türlü eşyanın idareye teslim edilmemesi durumunda taşıyıcıya 200 tam İstanbul kart bedeli(520 TL),şoföre 10 hizmet kalite puanı ceza uygulanacak.Devlet yöneticilerine her hangi bir nedenle hakarette bulunulması,toplu olarak taşımacılığı ve trafiğin aksatılması,durdurulması,taşıt ile birlikte gösteri yapılması,kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb eylemlerde bulunması durumunda işleticinin ruhsatı iptal edilecek.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi 30 gün askıya alınacak. Kamu güvenliği,insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması durumlarda bin tam İstanbul kart bedeli ceza uygulanacak. Şoföre ise 50 hizmet kalite puanı kesintisi yapılacak. YOLCU İLE KAVGA EDERLERSE CEZA ÖDEYECEKLER Doktor,polis,belediye zabıtası veya denetim görevlisi raporuyla ya da kamera kaydıyla belgelemek şartıyla,idare personeline,denetim görevlilerine,yolcuya, diğer taşımacılara veya 3.şahıslara fiili saldırıda bulunması,kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi veya görev yapılmasının engellenmesi durumunda işleticiye 2 bin tam İstanbul kart bedeli(5 bin 200 TL) ceza uygulanacak.Tekrarı durumunda ise 3 bin tam İstanbul kart bedeli(7 bin 800 TL) uygulanacak.Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal süresiz iptal edilecek. METRO HATLARI 2019 SONU İTİBARIYLA Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.



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