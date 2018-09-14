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3. havalimanında işçi eylemi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL 3.

İstanbul DHA - İSTANBUL 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

(FOTOĞRAF)

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