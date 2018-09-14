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3. Havalimanında işçi eylemine jandarma müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - İSTANBUL 3.

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - İSTANBUL 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. 3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Bu sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı. Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.

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