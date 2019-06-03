3 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, savaşın sona ermeye başladığı ülkelerine geri dönen yüzlerce Suriyeli mültecinin tutuklandığını, sorguya çekildiğini, aile fertleri hakkında ispiyonculuk yapmaya zorlandığını hatta bazılarının işkenceye maruz kaldığını yazıyor. Gazete, Suriye rejiminin ele geçirdiği bölgelerde kalan ve buralarda çatışmalara göğüs gerenlerinse benzer muamelelere tabi tutulduğunu kaydediyor. Habere göre Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönebilmeleri için hükümetten izin almaları gerekiyor. Mültecilerin ayrıca siyasi muhalefetle olan bağlarına ilişkin itirafta bulunmaya istekli olduklarını da kanıtlamaları isteniyor. Ancak bu uzlaşı sürecinde hükümetin mültecilere verdiği bazı garantilerin içinin boş olduğu görülüyor. Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre son iki yılda Suriye’ye geri dönen yaklaşık 2 bin mülteci tutuklandı. Bir zamanlar isyancıların elindeki topraklarda yaşayan yüzlerce kişiyse gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler’e göre savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana 5 milyondan fazla Suriyeli, yurtdışına kaçtı. 6 milyon Suriyeli ise ülke içinde yer değiştirmek durumunda kaldı. 2016 yılından bu yana en az 164 bin Suriyeli’nin ülkelerine geri döndüğü bildiriliyor. Devlet Başkanı Esat ise Şubat ayında kamuoyuna yaptığı duyuruda daha fazla Suriyeli’nin kesin dönüş yapması çağrısında bulunmuş, doğruyu söyledikleri ve dürüst oldukları sürece bu mültecilerin af kapsamına alınacağını kaydetmişti. Ancak yardım örgütleri, kısa vadede büyük çaplı geri dönüşlerin yaşanmayacağını öngörüyor.

New York Times ise Amerikan Adalet Bakanlığı’nın arama motoru Google’ı, Federal Ticaret Komisyonu’nunsa Amazon’u inceleme altına almaya, teknoloji firmalarınınsa ise buna karşı hukuk mücadelesi vermeye hazırlandığını bildiriyor. Gazete, bu incelemelerin soruşturma anlamına gelmediğini, ancak son yıllarda çok hızlı büyüyen teknoloji firmalarının tekelleşmesinin önüne geçmek için atılan bir adım olarak nitelenebileceğini kaydediyor. Habere göre federal denetleme mekanizmaları, Google ve Amazon gibi firmaların sağladığı büyük kar oranları ve çalıştırdıkları eleman sayılarına ayak uydurmada zorlanıyor. Adeta nakit para içinde yüzen, elinde büyük miktarlarda veri tutan Google, Amazon, Facebook ve Apple gibi firmalar, son zamanlarda tüketici mahremiyeti ihlalleri, kötü çalışma şartları ve kamuoyu söylemini etkileme gücü nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Federal Ticaret Komisyonu FTC, geçtiğimiz Şubat ayında kurduğu tekelcilik karşıtı görev gücüyle teknoloji firmalarını inceleme altına almaya başlamıştı. Şimdiyse Adalet Bakanlığı Google’ı mercek altına alıyor. Ancak bu incelemenin soruşturma açılmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor.