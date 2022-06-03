On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş 20.00'da başlayacak. Peki 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

30 Mayıs'ta gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları şu şekildeydi: 5-7-9-12-13-18-19-24-32-41-42-46-50-52-53-57-63-64-65-71-77-80

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



