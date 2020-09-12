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Balıkesir'de 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 23:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan ve adli kontrolle serbest bırakılan şahıs, savcılığın karara itirazının ardından yeniden yargılanarak tutuklandı.

Balıkesir'de 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen Engin Barış K., merkezde aşı olmadığını söyleyen 3 hemşireyi darp etmişti.

Arbede sırasında, hemşirelerin yardım çığlıklarını duyan Abdullah Sönmez isimli bir hasta muayene odasının kapısını açarak içeri girerek hemşireleri saldırganın elinden kurtarmış, ancak bu kez saldırgan, Sönmez’i bıçaklayarak yaralamıştı. Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının karara itirazı sonrasında şahıs yeniden yargılanarak tutuklandı. Engin Barış K. tutuklama kararının ardından Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)

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