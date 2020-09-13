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3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip, onları kurtarmaya gelen hastayı da bıçaklayan Engin Barış Kırmızıçiçek (41), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı

Olay, Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de meydana geldi. Annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen Engin Barış Kırmızıçiçek, iddiaya göre, aşı olmadığı söylenince evden bıçak alıp geldi. Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi dövdü, hasta olarak olay yerinde bulunan akademisyen Abdullah S. de sağlıkçıları kurtarmak için araya girdi. Abdullah S., saldırgan tarafından bıçaklandı, hastanede tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Engin Barış Kırmızıçiçek, serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Engin Barış Kırmızıçiçek, yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin Barış Kırmızıçiçek, Burhaniye Cezaevi'ne gönderidi.

DHA

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