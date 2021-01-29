3 hırsız çamura saplanan otomobil sayesinde yakalandı

Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'nde 22 Ocak gecesi yazlık evlere giren hırsızlar, 2 televizyon, 2 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 matkap, 1 odun testeresi ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olduğu belirlenen akide taşı tesbih koleksiyonunu çaldı. Evlerin bulunduğu bölgeye otomobille gelen hırsızlar, kaçmak istedikleri sırada otomobilin çamura saplanması sonucu çekici isteyerek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen çekici, otomobil başında kimsenin olmadığını görünce otomobili almadan olay yerinden ayrıldı.

Sabah saatlerinde evlerinde hırsızlık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sırasında çamura saplanmış halde bulunan otomobilden şüphelenen JASAT Timi, aracın Akhisar ilçesinde oturan bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Otomobil sahibine ulaşan ekipler, şüphelinin ifadesine başvurdu. JASAT Timi, şüpheli F.H.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. F.H.'nin ifadesinde İ.T ve İ.K ile yazlık evlerden hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin itirafı üzerine jandarma ekipleri, İ.T. ve İ.K.'yı İzmir'deki adreslerinde yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, yazlık evlerden çalınan malzemeler ele geçirildi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, dün adliyeye sevk edilen F.H., İ.T. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

