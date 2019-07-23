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3 hırsızlık sanığına 3'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, hırsızlık yapmak için girdikleri evde suçüstü yakalanan 3 kadın, tutuklu yargılandıkları davada 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 hırsızlık sanığına 3'er yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, hırsızlık yapmak için girdikleri evde suçüstü yakalanan 3 kadın, tutuklu yargılandıkları davada 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 29 Nisan'da merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan eve toka ile kapıyı açarak giren Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G. (44) ziynet eşyalarını çalmak isterken, komşuların ihbarı üzerine gelen polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar Deniz G., Hülya I. ve Zekeriya G., karar duruşmasında hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıklara 'ikametten hırsızlık' suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi.

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