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  4. 3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya ‘Pes’ dedi

3 ilçe Kaymakamı görevden uzaklaştırıldı, Vali olaya ‘Pes’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum’da üç ilçe kaymakamı görevden uzaklaştırıldı.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum’da üç ilçe kaymakamı görevden uzaklaştırıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, “Soruşturma devam ediyor neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz, devlet olarak yani pes doğrusu” dedi.
Türkiye genelinde yapılan FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum Uzundere İlçe Kaymakamı Hakan Şeker, Narman İlçe Kaymakamı Mustafa Serin, Hınıs İlçe Kaymakamı Mustafa İlhan görevden uzaklaştırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, “İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 civarında kaymakamlarla ilgili FETÖ soruşturma yapıldı. Bizim de üç ilçemizde Narman, Uzundere, Hınıs kaymakamları görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, bu mücadele devam ediyor. İrtibatı kesip kesmediğini tespit ediyorlar. Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam. Soruşturma devam ediyor neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz, devlet olarak yani pes doğrusu. Özel bir çalışma. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu tür şeylere bulaşmasın. Devletin içine sızmış manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma bu mücadele sonuna kadar devam edecek bu devlet büyük bir devlet temizlendikçe güçleniyoruz. Dünya beşten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Pandemiye rağmen üreten bir ülke var, sürekli tüketen bir devlet yok. Daha iyiye gideceğiz, bu tür operasyonlar temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idare, yargıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet, jandarma da operasyonlar oluyor, olmaya devam edecek henüz gözaltı yok” dedi.
“Ankesörlü telefon görüşmesi diye FETÖ’nün uyguladığı değişik yöntemler var”
Her soruşturma da yeni bilgilerin ortaya çıktığını ifade eden Vali Memiş, “Ankesörlü telefon da görüşmeler diye FETÖ’nün uyguladığı değişik yöntemler var. Bunları tespit ediyoruz veya itirafçının benim liderim buydu diyor isim veriyor. Her soruşturma her gözaltı yeni bilgilere ulaşmamıza yol açıyor. Kozmik bir yapılanma. 2016 sonraki atamalar bunlar görevdelerdi bir kaç tanesi kıdemli kaymakam” şeklinde konuştu.

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