Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gençlerimize rehberlik eder, örnek olursak, iyi örneklerin yolunu açarsak, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve geleneğimize uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına düşmeyecektir." dedi. Oktay, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selam ve sevgilerini ileten Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi, uygulamada yöntem birliğinin sağlanması ve başkanlık mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi için ülkenin her köşesinde görev yapan müftülerle yapılan bu tür buluşmaların son derece önemli olduğunu söyledi. Oktay, farklı temalarla 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ilçe müftüleri kongrelerinin bu yıl "Değişen Dünyada, Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri" temasıyla gerçekleştirilmesini anlamlı bulduğunu ifade etti.

- "Batı'da yükselen İslam karşıtlığı ve ırkçılık söylemleri bulunmaktadır" Dini, ahlaki ve kültürel değerlerin korunarak ve geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının Diyanet İşleri Başkanlığının ana gündem maddelerinden bir tanesi olmasının geleceğe yönelik umutları artırdığına dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle öz değerlerimizi korumak zorlaşmakta ve kritik bir hal almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada 90'lı yıllardan bu yana, tüm ülkeleri etkisi altına alan paradigma değişimleri yaşanmaktadır. Bunların arasında ne yazık ki Batı'da yükselen İslam karşıtlığı ve ırkçılık söylemleri bulunmaktadır. Yükselen İslamofobi trendi ve değerlerimizin kaybolma tehlikesi karşısında başta müftülerimiz olmak üzere din görevlilerimizin tümüne önemli görevler düşmektedir. Değerlerimizin korunması için özellikle çocuk ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Çocukluk ve gençlik, insanın karakterinin oluştuğu en önemli devre. Gençliğimiz için yapacağımız çalışmalar değerlerimizin aktarımını sağlayacak ve toplumumuzu geleceğe hazırlayacaktır. Rabbimizin gencin fıtratında var ettiği duyguların doğru bir rehberlikle yönetilmesi, değerlerimizin gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir. Gençlerimizin kimlik ve kişilikleri, dini, ahlaki ve kültürel değerlerimizle yoğrularak şekillenmeli, nesillerimiz, değerlerimizi tahrip edecek her türlü etmenden din görevlilerimiz vesilesiyle korunmalıdır."