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3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yarın yenileme seçimi yapılacak.

3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak

Mahalli İdareler Ara Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen 3 ilçe ve bir belde belediye başkanlığı yenileme seçimleri yarın ((2 Temmuz) yapılacak.

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde yarın sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yarın yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de yarın sandık kurulacak.

Yusufeli'de oy verme işlemi saat 07.00'da başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek. Seçmenlerin saat 08.00'dan itibaren oy verebileceği Honaz, Keskin ve Kesmetepe'de ise sandıklar saat 17.00'da kapanacak.

3 SEÇİM BÖLGESİNDE DAHA YENİLEME SEÇİMİ YAPILACAK

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da yenileme seçimi yapılacak. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yenileme seçimi için vatandaşlar 21 Temmuz'da sandık başına gidecek. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

(AA)

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YSK seçim yerel seçim 2019 Yusufeli Keskin Honaz Kesmetepe

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