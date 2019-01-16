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3 ilçede 58 evin soyulmasıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde, 10 günde 58 evden hırsızlık yapılması sonucu 5 kişinin tutuklandığı olayla bağlantısı olan 4 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOLU'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde, 10 günde 58 evden hırsızlık yapılması sonucu 5 kişinin tutuklandığı olayla bağlantısı olan 4 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ile 10 Ocak tarihleri arasında Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güzergahlar üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. 12 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheliler Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturmayı genişleten jandarma ve polis ekipleri, hırsızlık şebekesinde yer aldığı iddia edilen 4 kişinin daha kimliğini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

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