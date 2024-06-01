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  4. 3 ilçede seçim heyecanı! 50 bin seçmen sandık başına gidiyor

3 ilçede seçim heyecanı! 50 bin seçmen sandık başına gidiyor

01.06.2024 09:20
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31 Mart yerel seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda 2 Haziran'da yapılması kararlaştırılan yeni seçimler 3 ilçe ve 4 beldede 50 binden fazla seçmenin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

3 ilçede seçim heyecanı! 50 bin seçmen sandık başına gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı. YSK’nin aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak. 3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.

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HİLVAN BELEDİYESİ

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.

PINARBAŞI BELEDİYESİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP’nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

GÜNEYKAYA BELDE BELEDİYESİ

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya’da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.

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BÜYÜK KARIŞTIRAN BELDE BELEDİYESİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

AKPAZAR BELDE BELEDİYESİ

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

SAĞLIK BELDE BELEDİYESİ

Aksaray’ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de ’kısıtlı seçmenlerin’ oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK ilçe
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