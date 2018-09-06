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3 ilde 5 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

TOKAT merkezli yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, 3 ilde 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, 3 ilde 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun illerinde 3'ü avukat, 1'i uzman yardımcısı ve 1'i ihraç hakim adayı olmak üzere toplamda 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

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