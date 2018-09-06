3 ilde 5 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında, 3 ilde 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Mahrem Hakim Savcı Sınavlarına Hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında Ankara, Gümüşhane ve Samsun illerinde 3'ü avukat, 1'i uzman yardımcısı ve 1'i ihraç hakim adayı olmak üzere toplamda 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum