3 ilde 'acele kamulaştırma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Kızılhisar Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Işıklı mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında Çaykara Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi ile Salarha beldesine bağlı Kokulukaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ATAMA KARARLARI

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Özgül Özkan Yavuz atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

(AA)

