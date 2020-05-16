3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu (Hangi illerde maske takmak zorunlu)

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçakale Ohali Mahallesi, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüpnebi, Akabe mahalleleri ve Siverek ilçesi Haliliye, Ayvanat, Yenişehir, Esmerçayır ile Şirinkuyu mahallerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin yaşadığı Akçakale ilçesindeki Ohali Mahallesi'nin tamamıyla, 12 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Hilvan ilçesindeki Ovacık ve Siverek ilçesindeki Eğriçay mahalleleriyle, Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'ndeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

AMASYA

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında maske takma zorunluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren kentte, tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmalarının yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Vatandaşların Yeşilırmak nehri kenarı boyunca ve benzeri gezi alanlarında toplu şekilde bir arada oturmaları, araç içinde veya dışarıda yiyecek ve içecek tüketmelerinin yasaklanması, yürüyüş ve benzeri spor faaliyetlerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: