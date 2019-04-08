3 İlde Eş Zamanlı Oto Hırsızlığı Operasyonu

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri, Diyarbakır'da yedek parça olarak pazarladıkları iddia edilen 8 kişilik şebeke, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte Diyarbakır'da yüzlerce çalıntı otomobil parçalarının bulunduğu bir depo ortaya çıkarıldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren telefon fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen İstanbul, Kırklareli, Diyarbakır'daki 8 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı şebekesi üyesi 8 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'da yapılan bir adreste ise yüzlerce çalıntı otomobil parçasının bulunduğu bir depo ele geçirildi. Depoda yapılan incelemede şu ana kadar 8 çalıntı otomobile ait parçalar bulundu. Araştırmanın sürdüğü öğrenildi. Aynı yerde parçalanmayı bekleyen 8 otomobilinde kurtarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri Diyarbakır'a sevk ettikleri, burada bazı araçların parçalanarak yedek parça haline getirildiği, bazılarının ise sahte evraklarla satıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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