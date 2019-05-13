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3 ilde eş zamanlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Trabzon, İstanbul ve Rize'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un 3 ilçesi ile İstanbul ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunu örgütlü işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 4 ay süren istihbari ve teknik çalışmaların ardından Trabzon'un Ortahisar, Yomra ve Sürmene ilçeleri ile İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 81 personel ile uyuşturucu madde arama köpekleri "Çakıl" ve "İmha" ile bomba imha köpeği "Ilık"ın da kullanıldığı operasyonda 15 ayrı adreste arama yapıldı.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 122 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 571 mermi ve şüphelilere ait 13 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

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