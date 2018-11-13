3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Konya ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında avukatların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

