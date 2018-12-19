HABER

3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bartın merkezli Zonguldak ve Karabük'te, meslekten ihraç edilen 8 eski polis memuru ve 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, Bartın'a getirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktıBu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı
Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahtesini yaptı, kendi sonunu hazırladı!

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Mardin'deki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

Dara Antik Kenti'ndeki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.