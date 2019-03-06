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3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, eşleri cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mağduriyet yaşamaması ve çocuklarının bakımları için para desteği sağladığı öğrenildi. Sivas merkez ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri ve Erzincan'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında serbest bırakılan bazı şüphelilerin halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarınca aile yakınları cezaevinde bulunan ve örgüt ile irtibat halinde olan şüphelilere maddi yardımlarda bulundukları da belirlendi. Şüphelilerin, Sivas'a il dışından cezaevi görüşü için gelen örgüt üyesi yakınlarının konaklama ve ulaştırma gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları da tespit edildi. Birbirleriyle iletişim halinde ve birlikte uyum içerisinde hareket eden şüphelilerin, gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve cezaevinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine elden, kurye, kargo ve resmi olmayan yollardan para yardımında bulundukları belirlendi. Söz konusu para yardımlarının Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Erzincan ile diğer çevre illerde de yapıldığı tespit edilirken, şüphelilerin hakkında adli işlem yapılan örgüt mensupları ile de buluştukları, ilişkilerini ve para alışverişlerini devam ettirdikleri belirlendi. Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşi yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları tespit edildi. EVLERDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU Operasyon kapsamında Sivas'ta örgüt üyesi öğrencilerin kaldığı tespit edilen bir öğrenci evinde yapılan aramada yakalanması planlanan şüpheliler dışında 2 örgüt üyesi daha gözaltına alındı. Kayseri'de tespit edilen 4 hücre evine yakalanması planlanan şüphelilerle birlikte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının farklı soruşturma dosyalarından firari 2 şüpheli de yakalandı. Operasyon sonucu yakalanan 32 şüpheliden 30'u işlemleri yapılmak üzere Sivas Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 euro, 3 adet çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları, örgütsel doküman ve belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A., E.K., N.G., H.D., B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

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