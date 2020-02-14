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3 ilde fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 21:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4 kişi tutuklandı.

3 ilde fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

FUHUŞ OPERASYONUNDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülen operasyon kapsamında 11 Şubat Salı günü Muğla, Kocaeli ve Aydın'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonla birlikte 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve H.D. insan ticareti ve fuhşa aracılık etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye fuhuş operasyonu

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