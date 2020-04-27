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3 ilde hareket halindeki ışıklar heyecana yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Çanakkale ve Balıkesir'de gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışığın Starlink projesine ait uydular olabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan çok sayıda sıralı ışık Kütahya'da da görüldü

3 ilde hareket halindeki ışıklar heyecana yol açtı

Geçen günlerde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık, Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi semalarında da görüldü. Gökyüzünde çok sayıda sıralı ışığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışığın Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk'ın 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine ait uydular olduğu değerlendiriliyor.

KÜTAHYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy de ikamet eden Halil Baş isimli vatandaş, gece yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gördüğünü belirterek cep telefonu ile resim çekip sosyal medyada paylaştı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ'

Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten Halil Baş;” Ne olduğunu anlayamadım. Hemen aklıma uzaylılar geldi. Sayılamayacak kadar çok ışık dizisi hızlı bir şekilde hareket ediyordu. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende cep telefonumla resim çekip kaydettim. Sosyal medyada paylaştım. Uzaylılar dediler, ufo dediler, ancak işin aslını araştırınca öğrendim”dedi.

Halil baş, internetten yaptığım araştırmada, ışık dizilerinin ülkemizin farklı illlerinde görüldüğü ve söylenildiği gibi ufo veya uzaylılar olmadığını öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. 22 Nisan'dan beri uzayda olan bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye'de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülenebiliyormuş'' dedi.

Kaynak: İHA-DHA


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Kütahya Çanakkale Balıkesir

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