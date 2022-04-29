3 ilde operasyon! 1 Mayıs ve Ramazan Bayramını kana bulayacaklardı

Gaziantep, Mersin ve Hatay'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Pençe- Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığındaki 8 kişi yakalandı.

3 İLDE OPERASYON

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve MLKP’nın 1 Mayıs ile Ramazan Bayramını provoke etmeyi hedeflediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda terör örgütlerinin Pençe- Kilit operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ile Ramazan Bayramında Gaziantep’te sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin belirlenmesi için Gaziantep, Mersin ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü mensubu A.A., İ.E., C.K., A.E. ve M.S.D. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ., FETÖ mensubu F.A. ve E.D. gözaltına alındı. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden PKK terör örgütü mensubu İ.E. ve A.E., FETÖ terör örgütü mensubu F.A. ve E.D. ile DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

