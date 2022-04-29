HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ilde operasyon! 1 Mayıs ve Ramazan Bayramını kana bulayacaklardı

3 ilde operasyon! 1 Mayıs ve Ramazan Bayramını kana bulayacaklardı

29.04.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

3 ilde operasyon! 1 Mayıs ve Ramazan Bayramını kana bulayacaklardı

Gaziantep, Mersin ve Hatay'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Pençe- Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığındaki 8 kişi yakalandı.

1-mayis-ve-ramazan-bayraminda-eylem-hazirliginda-olan-teroristlere-operasyon-5-tutuklama_2291_dhaphoto2 (1)

3 İLDE OPERASYON

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve MLKP’nın 1 Mayıs ile Ramazan Bayramını provoke etmeyi hedeflediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda terör örgütlerinin Pençe- Kilit operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ile Ramazan Bayramında Gaziantep’te sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin belirlenmesi için Gaziantep, Mersin ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Mersin'de terör operasyonu! 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardıMersin'de terör operasyonu! 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü mensubu A.A., İ.E., C.K., A.E. ve M.S.D. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ., FETÖ mensubu F.A. ve E.D. gözaltına alındı. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden PKK terör örgütü mensubu İ.E. ve A.E., FETÖ terör örgütü mensubu F.A. ve E.D. ile DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyüğü! Nesli tükenme tehlikesi altında... O ilde grup halinde görüntülendilerDünyanın en büyüğü! Nesli tükenme tehlikesi altında... O ilde grup halinde görüntülendiler
Rusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlamaRusya Kiev'i vurdu: Şehir merkezinde şiddetli patlama
Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdiUyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hatay Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

Ege'de Yunan provokasyonu: Türk savaş uçakları devreye girdi

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Tuzla'da korkunç olay! Önce patlama, sonra yangın: Acı haber geldi

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Kızları anne-babaları farklı olan kardeşlerini paylaştı

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Yatak pozunda o detay dikkat çekti! "Gece ne yaşadın?"

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Toplumsal normları yıktı! “Hayat planıma uymuyor”

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.