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3 ilde operasyon: 240'tan fazla gözaltı talebi

09.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

TSK'da Gülen yapılanmasına karşı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 243 gözaltı kararı alındı.

Gözaltına alınması talep edilen muvazzaf askerler arasında bir albay ve iki yarbay da bulunuyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'da 243 gözaltı kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı aldı. Bu isimler arasında bir albay, iki yarbay, beş binbaşı, yedi yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubayın olduğu belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Gülen yapılanmasına yönelik İzmir'de yürütülen soruşturmada da gözaltı kararları çıktı. 20'si muvazzaf ve Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 10'u sivil olmak üzere 35 şüphelinin gözaltına alınması istendi.

Gözaltına alınan siviller ile bazı muvazzafların, TSK içerisinde önceden örgütle ilişkisi olan ancak sonrasında ayrılan kişilerle tekrar irtibat kurup, yeniden yapılanma içerisine girmeye çalıştıkları öne sürülüyor. Şüphelilerin örgüte asker içerisinde yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da belirtiliyor.

Ankara'da da 32 asker için aynı soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli operasyonda 20 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından on binlerce kişi gözaltına alındı. Darbe girişiminden Gülen yapılanmasını sorumlu tutan Ankara, gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle insan hakları örgütlerinin eleştiri oklarının hedefi oluyor. Türkiye, Gülen yapılanmasının kurumlardaki varlığına karşı bu operasyonların gerekli olduğunu vurguluyor.

DHA,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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