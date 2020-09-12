HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

Akdeniz Bölgesi’nin doğusundaki Adana, Osmaniye ve Hatay’da 23 Ağustos’tan bu yana büyük çapta 5 orman yangını çıktı. Adana’nın Kozan ilçesindeki yangın 3 günde, Hatay’ın Samandağ ilçelerinde çıkan yangın ise 5 günde söndürüldü. Adana’nın Pozantı, Osmaniye’nin Düziçi ve Hatay’ın Dörtyol ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmaları ise sürüyor.

3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki kentlerden Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos’ta çıkan ve 3 gün süren 200 hektar kızılçam ormanın yandığı, 140 hanenin de zarar gördüğü yangının hemen ardından, 5 Eylül'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıktı. Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, 5’inci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her iki yangının söndürme çalışmalarını bölgeye gelerek takip etti.

POZANTI ALEVLERE TESLİM

8 Eylül günü ise Adana'nın Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki orman yangını çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. 4 gündür devam eden yangında ekiplerin yaptığı müdahaleyle alevlerin büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Bölgede yer yer devam eden yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

0703d4c9722e9e4c60ad26dfaa92ff6e

DÜZİÇİ'NDE YANGIN SÜRÜYOR

Pozantı'da yangınını söndürme çalışmaları sürerken, dün de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yangın çıktı. İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Yenifarsak köyü Nacar Yaylası kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle havadan, arazöz, su tankerleri ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilirken, karadan müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan alevlere yeniden müdahale edilmeye başlandı.

f5a8010acef2184756c79524a927d5a7

DÖRTYOL'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Çat Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerine yakın, orman yangını çıktı. Bu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişmeBaşkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
MEB'den atletli öğretmene inceleme
MEB'den atletli öğretmene inceleme
Koronavirüs tedavisi göre Başkan Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Çocuklardan Bakan Akar'a asker selamı
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İHA'lara yeni bomba geliyor
İHA'lara yeni bomba geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.