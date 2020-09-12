3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki kentlerden Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos’ta çıkan ve 3 gün süren 200 hektar kızılçam ormanın yandığı, 140 hanenin de zarar gördüğü yangının hemen ardından, 5 Eylül'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıktı. Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını, 5’inci gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her iki yangının söndürme çalışmalarını bölgeye gelerek takip etti.

POZANTI ALEVLERE TESLİM

8 Eylül günü ise Adana'nın Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki orman yangını çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. 4 gündür devam eden yangında ekiplerin yaptığı müdahaleyle alevlerin büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Bölgede yer yer devam eden yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.