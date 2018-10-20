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3 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA - İstanbul, Gaziantep ve Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'un Çökmeköy, Sancaktepe, Sultangaz ilçeleri ile Gaziantep ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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